Эксперт объяснил, почему WhatsApp перестанет работать на тысячах смартфонах

Эксперт в сфере IT-безопасности Георгий Климов объяснил RuNews24.ru, можно ли обойти обновление и оставить WhatsApp* в рабочем состоянии после того, как мессенджер прекратит поддержку на старых телефонах.

Зеленый мессенджер перестанет работать на телефонах старше восьми лет на ОС Android 4.4 KitKat и на более ранних версиях в мае 2025 года. Приложением больше не смогут пользоваться владельцы старых телефонов, таких моделей как Motorola Moto G первого поколения, Sony Xperia, Samsung Galaxy S3 и Note 2, и многих других. Прекратится поддержка также на iOS, например, на iPhone 6 и iPhone 6 Plus.

По мнению эксперта Георгия Климова, отключение старых смартфонов от WhatsApp — необратимый и технически обусловленный процесс, ставший стандартом для разработчиков программного обеспечения.

«Поддержка конфиденциальных платформ требует значительных ресурсов, которые лучше направить на развитие новых функций и повышение безопасности приложений. Так было с ICQ, а потом и со Skype», — отметил специалист.

Как напомнил эксперт, старые мессенджеры и их версии заменяются на новые, так как следуют в ногу со временем и подстраиваются под актуальные потребности человека. Климов опроверг, что грядущее обновление WhatsApp можно хоть как-то обойти.

Ранее в Совете Федерации допустили блокировку мессенджера WhatsApp в России.

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