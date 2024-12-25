Эксперт объяснил, почему Запад не способен перехватить российский «Орешник»

США не согласятся на прямое соперничество с Россией, поскольку их системы противовоздушной обороны потерпят поражение. Об этом в беседе с Инфо24 заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Он подчеркнул, что современные системы ПРО, такие как THAAD, не способны эффективно противостоять угрозе, исходящей от «Орешника». Для успешного перехвата гиперзвуковых ракет необходимы технологии, которые обладают большей скоростью, чем сама ракета. Однако таких систем нет ни у THAAD, ни у Patriot, ни у других западных комплексов.

По мнению Литовкина, СВО и Выставка трофейной и уничтоженной техники на Поклонной горе в Москве доказала, что миф о превосходстве западного оружия является заблуждением.

Западные страны, как отмечает Литовкин, часто имеют склонность выдавать желаемое за действительное. Однако ни одна из существующих систем противоракетной обороны не обладает способностью эффективно противостоять «Орешнику».

Ранее Путин рассказал о разногласиях в Минобороны из-за разработки «Орешника».