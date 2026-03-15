Эксперт объяснил, почему жилье с договором дарения требует особой проверки

Покупка квартиры, ранее переданной продавцу по договору дарения, разрешена законом, однако такие объекты считаются более рискованными с юридической точки зрения. Об этом агентству « Прайм » рассказал старший партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.

По словам эксперта, основная причина связана с тем, что дарение относится к безвозмездным сделкам, которые чаще становятся предметом судебных споров со стороны родственников, наследников, кредиторов или финансовых управляющих. Основаниями для оспаривания могут быть ссылки на недееспособность дарителя, состояние, при котором он не осознавал значение своих действий, а также подозрения в мнимом или притворном характере сделки.

Юрист отметил, что для покупателя основной риск заключается в том, что претензии могут касаться не самой купли-продажи, а более раннего договора дарения. В таком случае даже добросовестный приобретатель может столкнуться с иском о возврате квартиры, а вопрос о защите его прав будет решаться судом индивидуально.

Отдельное внимание эксперт советует уделять семейным обстоятельствам, поскольку дарение нередко используется как способ перераспределения имущества внутри семьи — например, для обхода раздела собственности, изменения наследственной массы или передачи актива близкому человеку. Именно такие ситуации часто становятся причиной последующих споров.

Еще одной зоной риска Терехин назвал возможное банкротство одной из сторон сделки. Если даритель или одаряемый позднее окажется в процедуре несостоятельности, передача недвижимости может быть признана подозрительной и оспорена.

По мнению юриста, перед покупкой такой квартиры необходимо проводить расширенную юридическую проверку: изучить данные ЕГРН, основания перехода права, срок с момента дарения, наличие судебных процессов, исполнительных производств, сведения о банкротстве и семейном статусе дарителя на момент оформления сделки.

