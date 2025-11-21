Эксперт объяснил, почему зимой дорожают продукты

Зимний рост цен на продукты — обычная ситуация для россиян, но за этим стоят не «загадочные скачки», а вполне понятные затраты. В беседе с « Газета.Ru » инженер-практик и специалист по сельхозмеханизации Константин Фоменко объяснил, из чего складывается стоимость еды и почему зимой цены растут быстрее.

Эксперт отметил, что итоговая цена формируется не только из стоимости сырья. В нее входят расходы на электроэнергию, воду, удобрения, оплату труда, ремонт техники, сортировку, упаковку и доставку. Любое удорожание на одном этапе автоматически отражается на конечном продукте.

Мясное производство особенно чувствительно к внешним факторам. Главная статья затрат — корма. Также влияют племенной материал, ветеринария и генетика животных. Сбои логистики или рост цен на корма сразу делают мясо дороже. Дополнительный риск — болезни, такие как птичий грипп или АЧС: вынужденный забой сокращает предложение и толкает цену вверх.

Тепличные овощи зимой дорожают из-за энергозатрат: отапливать и освещать теплицы в холодное время года очень дорого. На себестоимость давят курс валют, стоимость зерна и импортных материалов — семян, удобрений и расходников.

Однако повышение цен временное. Весной теплицам требуется меньше отопления и света, и это снижает затраты. По словам Фоменко, в марте-апреле обычно начинается стабилизация, а к апрелю-маю цены на местные овощи — капусту, редис, зелень — могут снизиться на 10–25%. Тепличные огурцы и помидоры, зависимые от импорта, подешевеют примерно на 5–10%.

Фоменко подчеркнул, что зимний рост цен — сезонная закономерность, а не дефицит или спекуляции. Пока климат и энергоресурсы нестабильны, продовольствие тоже будет «реагировать» на сезон. Главное, чтобы изменения были плавными и предсказуемыми.

