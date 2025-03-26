Эксперт объяснил проблему «дороги смерти» в Новосибирске

Автоинструктор Сергей Воронов в беседе с «Om1 Новосибирск» оценил безопасность улицы Технической в Дзержинском районе, где произошла серия ДТП, в том числе со смертельным исходом.

Эксперт считает, что на ул. Технической люди вынуждены перебегать дорогу в неположенном месте и близко к полосе движения, так как там недостаточно дорожных знаков и непродуманная среда для пешеходов. К тому же на улице ранее действовали ограничения по скорости до 20 км/ч, но и это предупреждение было демонтировано.

«Знак, который ограничивает скорость до 40 км в час, есть всего лишь в одном месте. Поэтому, по сути, водителям организаторы дорожного движения разрешают гонять 60 км в час, а если прибавить 20 км в час, учитывая, как водители часто себе позволяют, то и до 80 км в час получается безнаказанно», — пояснил инструктор.

При ограничении скорости в 40 км/ч у пешеходов больше шансов выжить, отметил эксперт. Однако чем выше показатель, тем меньше вероятности благоприятного исхода.

Также проблемой дороги Воронов назвал отсутствие предупреждений об искусственных неровностях на некоторых участках. К тому же, там по обе стороны близко протоптаны пешеходные дорожки, слишком близком от автомобильного маршрута. Инструктор считает, что здесь важно установить знаки «Жилая зона», либо провести организованные пешеходные тропы. Здесь также проблема с освещением и переходами: инфраструктуры для людей почти нет. На это указывали и сами жители Дзержинского района, гневно высказываясь об этом в соцсетях после ряда ДТП.

Ранее сообщалось, что под Рязанью жуткое ДТП унесло жизни четырех человек.