Эксперт объяснил решение ВС о двойных штрафах за превышение скорости

Автоюрист Дмитрий Славнов в эксклюзивном комментарии для RT разъяснил , законны ли штрафы с двух камер подряд.

Как отметил эксперт, каждая камера фиксирует отдельное правонарушение, даже если расстояние между комплексами составляет всего 200–300 метров. Верховный суд России подтвердил правомерность вынесения двух административных штрафов за одно непрерывное превышение скорости, если оно зафиксировано разными камерами на смежных участках дороги.

Подход к оспариванию таких штрафов изменится: теперь водителям необходимо учитывать, что каждая камера формирует самостоятельный состав правонарушения. То есть, если автомобилист ехал быстро и попал на две камеры, то будет два штрафа. На каждой камере он будет платить свои штрафы.

Это особенно актуально для участков дорог с последовательно расположенными камерами фиксации, где многие водители ошибочно полагают, что достаточно снизить скорость после первой камеры. Юрист рекомендует водителям постоянно контролировать скоростной режим на всем протяжении маршрута, а не только в зонах видимости камер, поскольку современные комплексы фиксации часто устанавливаются с минимальными интервалами.

