Эксперт объяснил удары ВСУ по белгородским мостам

Бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Инфо24» объяснил , почему ВСУ стараются уничтожить белгородские мосты.

Атака на мосты в районах сел Графовка и Надежевка связана с намерением ВСУ замедлить работу российских войск, в частности переброску бойцов и техники. Матвийчук подчеркнул, что таким образом противник пытается нарушить логистику ВС России, считая, что это может ослабить группы в приграничье.

«Я полагаю, что главной целью наступательных действий ВСУ под Белгородом является захват небольшого отрезка земли в приграничном районе, чтобы потом на весь мир протрубить, что им удалось „занять новые территории“ Российской Федерации», — отметил Матвийчук.

Напомним: минувшим утром ВСУ разрушили два моста в Белгородской области. Предварительно выяснилось, что была применена американская система залпового огня HIMARS. Основные боевые действия после этого развернулись у белгородского села Демидовка.

Ранее сообщалось, что пленный украинский военный раскрыл задачи ВСУ в Белгородской области.