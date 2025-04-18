Эксперт объяснил, в чем превосходство США над Россией в военном освоении космоса

Инженер, писатель и специалист в космической отрасли Дмитрий Конаныхин в беседе с Инфо24 рассказал , в чем США превосходят Россию в военном освоении космоса.

Запад обвиняет Россию в милитаризации космоса, так как проводят ее сами, уверен эксперт. По его словам, таким образом отвлекают внимание от реальности. За последнее время США усилили группировку спутников Starlink, которые позволяют оперативно получать доступ к военному интернету.

«И, конечно же, мы понимаем, что среди этих тысяч спутников могут быть и активные средства поражения <…> В США открыто говорят о подготовке к войне в космосе», — отметил эксперт.

Конаныхин рассказал, что США работают на расширение наступательных возможностей Пентагона в околоземном пространстве. По оценке эксперта, Штаты превосходят РФ в военном освоении космоса.

Напомним, недавно в Forbes и TNI заявили, что Россия тестирует противоспутниковую ракету А-235 «Нудоль», комплексы РЭБ «Тобол» и «Калинка». По словам обозревателей, все это нацелено на возможную ликвидацию Starlink.