Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Калинка» и «Тобол», разработанные в России, демонстрируют высокую результативность в подавлении терминалов спутниковой связи Starlink, которые применяют украинские военные, как сообщает журнал The National Interest (TNI) со ссылкой на специалиста по безопасности Брэндона Вайхерта.

Согласно данным, предоставленным СМИ, «Тобол» способен блокировать сигналы, которые как передаются с терминалов на спутники, так и наоборот.

В статье утверждается, что указанная российская система радиоэлектронного противодействия формирует электромагнитный барьер, который препятствует прохождению сигналов Starlink.

Вайхерт считает, что «Калинка» — это «истинный убийца» спутниковой системы. Она блокирует любые сигналы, которые поступают или отправляются через Starlink.

По словам эксперта, эта система радиоэлектронной борьбы препятствует связи между боевиками Вооруженных сил Украины.

Ранее в Eutelsat признали, что не смогут полностью заменить Starlink на Украине.