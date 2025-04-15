Эксперт объяснил заявления Трампа о дедлайне для Путина

Политолог Юрий Светов в беседе с Инфо24 рассказал , что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о дедлайне для российского главы Владимира Путина.

Дональд Трамп заявил о некоем «психологическом дедлайне» по прекращению огня на Украине для Владимира Путина. Что республиканец имел в виду, неизвестно, он не стал раскрывать деталей. Не подтверждали такой информации и в Кремле. Эксперт предположил, что американский президент ведет тайную игру. Как бы Трамп не ругал администрацию при Байдене, сам он также продолжает его игру.

«К сожалению, Трамп продолжает линию Байдена, направленную на принуждение России. Кроме того, нового главу Белого дома упрекают в том, что он демонстрирует слабину в переговорах с Москвой, не используя козыри, которые есть у Вашингтона. Именно поэтому на днях Трамп продлил антироссийские санкции, которые были введены Байденом», — пояснил Светов.

Эксперт считает, что Вашингтон значительно увеличит объемы поставок вооружения и техники Украине, если Россия не уложится в так называемый дедлайн. Давить, возможно, станут на нефтяной экспорт России.

Ранее сообщалось, что Трамп может ввести очередные санкции против России и усложнить переговоры.