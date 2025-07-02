«Много вранья»: мать арестованного в Баку россиянина рассказала о его поездке

Студент из Санкт-Петербурга Алексей Васильченко оказался среди восьми россиян, арестованных в Баку по подозрению в причастности к наркотрафику из Ирана и кибермошенничеству. Журналисты SPB.KP.RU пообщались с мамой молодого человека и узнали, что он делал в Азербайджане.

По решению суда все задержанные отправились под стражу на четыре месяца. Мать петербуржца Лилия Васильченко заявила, что ее сын находился в Азербайджане в составе группы по делам института. Однако рабочая поездка пошла не по плану.

«Сейчас много вранья, они поехали в Азербайджан по делам института, у них была командировка. Почти 20 человек. Приехали они туда почти три недели назад. Обратно собирались уже в ближайшее время, они заканчивали свою работу», — рассказала «КП-Петербург» Лилия Васильченко.

Женщина также опровергла обвинения в адрес сына, подчеркнув, что он не имеет отношения к наркотикам или мошенничеству.

Сам Алексей учится на психолога в одном из вузов Петербурга и ранее работал химиком в коммерческих компаниях.

Напомним, что в МВД Азербайджана сообщили о задержании двух организованных групп, подозреваемых в транзите наркотиков и киберпреступлениях. При этом детали не раскрыли, как и не предоставили доказательств причастности задержанных россиян. Кроме того, на опубликованных фотографиях с суда у задержанных россиян видны следы побоев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва использует все доступные средства для защиты граждан. В ситуации разбирается глава СК, содействуют МИД и консульства.

Параллельно в России были задержаны, а затем отпущены два представителя азербайджанской диаспоры — в Екатеринбурге и Воронеже.

Ранее ООН призвала Россию и Азербайджан к диалогу на фоне конфликта.