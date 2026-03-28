Эксперт объяснила, как правильно стирать джинсы, чтобы они не потеряли цвет

Руководитель системы по управлению знаниями SYNERGETIC Ольга Рыжкова рассказала « Газете.Ru », что правильный уход за джинсовой одеждой помогает значительно продлить срок ее службы и сохранить первоначальный внешний вид.

По словам специалиста, деним в основном производится из плотного хлопкового волокна, иногда с добавлением синтетических нитей для эластичности. Из-за особенностей окрашивания ткани частые стирки постепенно приводят к потере цвета, особенно если используется горячая вода. Высокая температура, как отметила эксперт, ускоряет вымывание красителя и может привести к деформации материала.

Для ухода за джинсами рекомендуется выбирать деликатную стирку при температуре 30–40 градусов и использовать жидкие средства, предназначенные для цветных, темных или джинсовых тканей. Допустимо также добавление кондиционера, который делает плотную ткань мягче.

Эксперт советует отказаться от обычных стиральных порошков и кислородных отбеливателей, если речь не идет о светлых моделях. Для удаления локальных загрязнений лучше применять жидкие пятновыводители без активного кислорода либо аккуратно очищать ткань влажной салфеткой без интенсивного трения.

Перед стиркой рекомендуется застегнуть все молнии и пуговицы, а затем вывернуть изделие наизнанку — это помогает сохранить форму. Сушить джинсы лучше в расправленном виде сначала с внутренней стороны, а затем завершать сушку на лицевой стороне. Также специалист напомнила о необходимости учитывать рекомендации производителя, указанные на ярлыке изделия.

