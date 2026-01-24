Эксперт объяснила, могут ли уволить за отключение интернета при удаленной работе

Отключения электричества или интернета могут в любой момент нарушить работу дистанционных сотрудников. Однако такие обстоятельства сами по себе не являются поводом для увольнения. Об этом рассказала руководитель кадрового учета компании Newstaff Юлия Воинова, разъяснив, как трудовое законодательство защищает работников в подобных ситуациях.

Временное отсутствие связи или электроэнергии в регионе проживания удаленного сотрудника не может автоматически считаться прогулом. Как пояснила Юлия Воинова в комментарии «Газете.Ru», если работник не вышел на смену из-за отключений, это признается уважительной причиной.

По словам эксперта, в таких случаях работодатель вправе запросить письменное объяснение, однако указание на отсутствие интернета или электричества считается объективным основанием. Соответственно, увольнение за прогул в подобной ситуации неправомерно.

Иногда работодатели ссылаются на отдельную норму Трудового кодекса, которая допускает расторжение договора с дистанционным сотрудником при отсутствии связи более двух рабочих дней подряд. Однако, как подчеркнула Воинова, и это основание не применяется, если причина отсутствия — технические сбои, не зависящие от работника.

Чтобы избежать споров, специалист рекомендует фиксировать обстоятельства отключения. В частности, можно сохранить скриншоты экрана или другие подтверждения отсутствия связи, а также оперативно уведомить работодателя по тем каналам, которые указаны в трудовом договоре.

Дополнительным доказательством может стать справка от энергоснабжающей организации о внеплановом отключении. Контактные данные таких служб обычно указаны в платежных документах, кроме того, в регионах действуют специальные горячие линии.

Воинова также советует заранее внимательно изучить условия дистанционной работы в трудовом договоре. Особое внимание стоит обратить на способы связи с работодателем и обязанность информировать руководство о технических сбоях, чтобы в экстренной ситуации действовать строго по установленным правилам.

