Эксперт объяснила, можно ли получить выходной в понедельник после Пасхи

Выходной день в понедельник после Пасхи не предусмотрен российским трудовым законодательством автоматически, однако получить его возможно через установленные законом механизмы. Об этом ТАСС сообщила эксперт Президентской академии Марина Солодовникова.

По словам специалиста, в отличие от Рождества, которое закреплено в числе нерабочих праздничных дней, Пасха всегда приходится на воскресенье и не дает дополнительного дня отдыха. Самый простой способ сделать понедельник выходным — оформить ежегодный оплачиваемый отпуск на один день. Работодатель вправе согласовать такой отпуск даже вне утвержденного графика при взаимной договоренности.

Альтернативными вариантами эксперт назвала день за свой счет — он не оплачивается, но позволяет легально отсутствовать на рабочем месте. Также можно использовать отгул, если ранее были переработки или работа в выходные дни. Некоторые компании допускают перенос рабочего дня или применение гибкого графика в зависимости от корпоративной политики.

Солодовникова подчеркнула, что иногда работодатели сами идут навстречу сотрудникам и объявляют понедельник после Пасхи выходным или сокращенным днем. Однако это исключительно инициатива руководства, а не обязанность, и встречается скорее как редкое исключение.

