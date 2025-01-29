Эксперт объяснила, почему в России растет спрос на антидепрессанты

Психолог Ксения Лазуткина рассказала RuNews24.ru , почему в России вырос спрос на антидепрессанты и почему эти таблетки нельзя считать «волшебными пилюлями».

У истории со спросом на антидепрессанты есть положительный момент: больше людей стали заботиться о своем ментальном здоровье и обращаться к специалистам. По словам психолога, на общественность сильно повлияла череда события: от пандемии COVID-19 и локдаунов, до экономических и военных изменений.

Кроме того, гражданам приходится представлять новую картину мира на фоне актуальных событий, политики и развития современных технологий. Не все люди способны адаптироваться к такому потоку быстро, кроме того, существуют и личные вызовы, на которые приходится отвечать в течение всей жизни. По этим причинам за четыре года антидепрессанты в РФ покупали активнее.

«Однако считать антидепрессанты «волшебной пилюлей от всего» не стоит», — предостерегает Лазуткина.

Помочь нервной системе и физическому состоянию можно с помощью антидепрессантов, но лишь в случае, если их грамотно подберет врач.

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