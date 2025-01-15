Врач назвала распространенную ошибку при лечении гриппа

Грипп поражает респираторные органы из-за инфекций группы А, В или С. Бездумный прием таблеток может привести к осложнениям, тяжелому течению болезни и продлить процесс выздоровления в целом. По словам Леонтьевой, только врач может подобрать лекарство и указать верную дозировку, исходя из сиптомов.

«Также в первую очередь все начинают пить антибиотики, но мало кто знает, что они не действуют на вирусы. Поэтому их применение при гриппе нецелесообразно. Они могут вызвать побочные эффекты и способствовать развитию устойчивости микроорганизмов к антибиотикам», — подчеркнула врач.

Также нельзя избавиться от гриппа, принимая только жаропонижающие препараты. Специалист также добавила, что при лечении важно соблюдать питьевой и постельный режим, так как активная деятельность может усугубить состояние.

Ранее сообщалось, что врач назвала категории людей, наиболее подверженных заражению ротавирусом.