Эксперт объяснила, почему законы о «семейном насилии» опасны для России

Накануне 8 Марта кандидат юридических наук Софья Дробязко в интервью Argumenti.ru разобрала парадоксы современной семейной политики и объяснила, почему модные феминистские инициативы на поверку оказываются не защитой женщин, а инструментом разрушения. По ее словам, сегодня мы наблюдаем не просто борьбу за права, а полноценную войну полов, которую активно подогревают с обеих сторон — и феминистки, и псевдоконсервативные мужские движения используют одну и ту же риторику: «тебя угнетает противоположный пол, государство враждебно, жениться опасно».

Особое внимание эксперт уделила попыткам внедрить в законодательство понятия «семейное насилие» и «харассмент». Дробязко напоминает: избивать родных и так запрещено Уголовным кодексом, никаких поблажек для близких нет. Зачем же тогда выносить насилие в семье в отдельную категорию? Ответ прост: под размытые формулировки вроде «психологического» или «экономического» насилия можно подвести что угодно — от недовольного взгляда до спора о бюджете. И главное, определять степень вины предлагается не полиции, а представителям НКО, что создает идеальную кормушку для некоммерческого сектора за госсчет и открывает дорогу произволу. То же самое с «сексуальными домогательствами»: прикосновение может быть случайным, а тон или взгляд вообще невозможно описать законом. Попытка зарегулировать интимную сферу приведет лишь к потоку доносов, коррупции и бесконечным экспертизам, но никак не снизит уровень реального насилия.

При этом Дробязко жестко критикует и так называемые просемейные инициативы, например идею ввести понятие «виновник развода». Тот, кто подает на развод, должен доказать, что не он виноват, иначе суд будет делить детей и имущество не в его пользу. Звучит логично только на первый взгляд. На практике это выльется в сбор компромата, тряску грязного белья и коммерческие услуги «помощников» в бракоразводных процессах. А люди, не желая попадать в эту мясорубку, либо вообще перестанут жениться, либо будут жить раздельно при формальном браке — что ничуть не лучше. Кроме того, законодатели почему-то упорно игнорируют тот факт, что инициатором развода часто становится жертва домашнего тирана или алкоголика, а не капризная женщина, разрушающая семью.

Но главная бомба, которую взрывает эксперт, — это глубочайшее противоречие в самой государственной политике. С одной стороны, нам твердят о необходимости крепкой семьи, с другой — система подталкивает супругов к разводу. Чтобы получить единое пособие, доход семьи не должен превышать определенный порог, и людям банально выгоднее развестись формально и показывать зарплаты по отдельности. Вместо реальной помощи семье в трудной ситуации — например, погорельцам или тем, у кого прохудилась крыша, — чиновники предлагают временно изъять детей в учреждение, откуда вернуть их обратно часто невозможно: кровные родители проигрывают в судах опекунам, которые богаче и «ресурснее», а мнение ребенка до десяти лет вообще не учитывается.

По его словам, ни феминистские войны, ни псевдопатриархальные запреты не сделают семью счастливее. Люди ценят свободу и не плодятся в неволе, как иронизирует Дробязко. Государству стоит перестать быть надсмотрщиком и начать быть помощником: поддерживать реально, а не формально, не вынуждать разводиться ради пособий и, наконец, признать, что вмешательство в личную жизнь должно быть минимальным. Иначе все разговоры о традиционных ценностях так и останутся пустым звуком на фоне растущего взаимного недоверия между полами и тотального одиночества.

