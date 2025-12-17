Эксперт объяснила, почему запрет на перекус на рабочем месте часто абсурден

Вопрос о том, можно ли перекусить за рабочим столом, на первый взгляд кажется мелочью. Однако именно такие бытовые детали формируют корпоративную этику, которая основана на реальной практике жизни коллектива в офисе. Задача руководства — создать условия для комфортной и эффективной работы, но порой стремление к порядку приводит к спорным ограничениям. Как поясняет бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай, формальный запрет на еду на рабочем месте — это попытка управлять сразу несколькими аспектами: дисциплиной, концентрацией сотрудников и санитарными нормами. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, юридически такое правило действительно можно внести во внутренний регламент. Но корпоративная культура — это всегда нечто большее, чем свод правил; сотрудники тонко чувствуют, уважает ли компания их базовые потребности или просто контролирует. Запрет выглядит нелепо, если у людей нет нормальной кухни, комнаты отдыха или возможности вовремя сделать перерыв.

Эксперт добавила, что сам по себе бутерброд на столе не повод для штрафа — наказание может последовать лишь за нарушение официально принятого распорядка. Однако любые запреты, ухудшающие условия труда, можно и нужно оспаривать, если они не имеют разумного обоснования. Это вопрос не только комфорта, но и справедливости.

По ее мнению, здоровая корпоративная культура строится на принципе «не мешай другим и работай так, как тебе удобно». Этот подход давно стал нормой в международных компаниях. В России движение в эту сторону только набирает силу, и каждая подобная дискуссия о простом перекусе — это на самом деле шаг к более зрелому и человечному рабочему пространству, где доверие и результат ценятся выше формального соблюдения не всегда осмысленных правил.

