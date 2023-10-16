По мнению эксперта, российский президент стал единственным в мире лидером, сумевшим обозначить причину конфликта между Израилем и Палестиной. Его точное мнение высоко оценила Лига арабских государств, представитель которой отметил, что именно Россия в этом противостоянии заняла четкую и обоснованную позицию, что отличает ее от других мировых государств.

Хатиб также подчеркнула, что США пытались заключить невыгодную для обеих сторон сделку, но так и не смогли это сделать. Представитель палестинской миссии в Британии заявил, что раз заключить мир и урегулировать арабо-израильский конфликт не удалось Америке, то взять на себя роль миротворцев стоит другим государствам.