Эксперт оценил эффективность будущего «Железного купола» в США

Система противовоздушной обороны «Железный купол», анонсированная президентом США Дональдом Трампом, не будет являться такой эффективной, как бы хотелось республиканцу. Таким мнением в беседе с Инфо24 поделился военный аналитик Алексей Леонков.

Министру обороны США Питу Хегсету поручили в течение двух месяцев представить проект «Железный купол», чтобы страна была защищена от гиперзвуковых ракет и прочих средств воздушно-космического типа. По мнению эксперта Леонкова, с финансированием проекта такого масштаба у США не возникнет проблем, однако они начнутся, когда дойдет до непосредственной разработки.

«То есть пройдет порядка пяти, а может быть и 10 лет, и даже Трамп не дождется того момента, когда эта система будет создана», — пояснил Леонков.

Кроме того, Леонков отметил, что в США нет гиперзвуковых ракет и средств противовоздушной обороны, которые способных отражать. Таким образом, слова республиканца и планы по созданию системы «Железный купол» выглядят нереалистичными. Эксперт полагает, что Трамп объявит о создании, но по факту проект будет существовать лишь на бумагах.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп рассказал о планах добывать нефть и газ на Аляске.