Эксперт оценил идею депутата о наказании родителей за детское пьянство

Писатель и автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев разнес предложение депутата Государственной думы Султана Хамзаева в беседе с Инфо24.

Накануне депутат выступил с идеей ввести штрафы для родителей, чьи дети употребляют алкоголь. Его заявление вызвало бурную реакцию россиян.

По мнению писателя Дениса Пузырева, эта и другие инициативы Хамзаева преследуют лишь пиар-цели и не имеют реальной перспективы воплощения в жизнь. Эксперт не припоминает ни одного законопроекта под авторством Хамзаева, которое получило фактическое одобрение на законодательном уровне.

Блогер приводит в пример ранее выдвинутое предложение депутата о запрете продажи алкоголя в новогодние праздники, называя его нереалистичным. Более того, «Пьяный мастер» уверен, что многие инициативы Хамзаева связаны с его прошлой деятельностью в организации «Трезвая Россия».

Тем временем, действующее законодательство уже предусматривает ответственность родителей за административные нарушения их несовершеннолетних детей. Однако, как отмечает депутат Хамзаев, меры воздействия в случаях употребления алкоголя детьми фактически отсутствуют, а доказать вину взрослых весьма затруднительно.

Ранее в Госдуме предложили ввести наказание для родителей употребивших алкоголь детей.