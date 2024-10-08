В Госдуме предложили ввести наказание для родителей употребивших алкоголь детей

В России могут ужесточить ответственность родителей за употребление алкоголя несовершеннолетними. Об этом сообщило РИА Новости.

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев выступил с предложением ввести новые административные меры для родителей, чьи дети употребляют алкогольные напитки.

По его мнению, существующее в Кодексе об административных правонарушениях понятие «вовлечение несовершеннолетнего в потребление» практически не работает, так как доказать это сложно. Парламентарий считает, что зачастую отсутствие должного родительского контроля становится причиной того, что подростки начинают злоупотреблять спиртным.

Сейчас для родителей существуют штрафы в размере 4-5 тыс. руб. согласно статье 6.10 КоАП. При этом, если ребенка к употреблению алкоголя побуждают другие лица, не несущие за него ответственность, их могут оштрафовать на сумму от 1,5 до 3 тыс. руб.

Статья 20.22 КоАП «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних» предусматривает штраф до 2 тыс. руб. для родителей, чьи дети употребляли алкоголь до 16 лет. Инициатива депутата направлена на усиление контроля за родителями и, как следствие, на снижение числа случаев потребления алкоголя несовершеннолетними.

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