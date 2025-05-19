Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Трампа

Двухчасовой телефонный разговор президентов России и США вызвал сдержанно позитивную реакцию у политологов. Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, охарактеризовал итоги беседы лидеров двух стран как «осторожный оптимизм», пишет URA.RU.

Эксперт отметил, что президенты остались удовлетворены содержанием переговоров, состоявшихся 19 мая. Особое значение имеет то, что диалог прошел на фоне возобновления российско-украинских консультаций, прерванных Киевом три года назад. Мартынов подчеркнул роль Трампа в восстановлении переговорного процесса.

Основной темой обсуждения стало урегулирование украинского конфликта. По завершении беседы и Путин, и Трамп оценили ее как продуктивную. Политолог обратил внимание, что возобновление прямых переговоров между Москвой и Киевом создает основу для поиска компромиссов, хотя до окончательного решения еще далеко.

Ранее Дональд Трамп сообщил,что РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня. Такое заявление республиканец сделал после телефонной беседы с российским президентом.