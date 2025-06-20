Эксперт оценил шансы Илона Маска получить политическое убежище в России

Политолог Павел Дубравский в разговоре с gazetametro.ru оценил шансы американского предпринимателя Илона Маска получить политическое убежище в России после череды скандалов с президентом США.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил предоставить Илону Маску политическое убежище в России, ссылаясь на возможные выгоды для страны. Однако эксперты, в том числе Павел Дубравский, считают эту информацию пиар-ходом.

«Потому что нет никаких оснований для Илона Маска, чтобы запрашивать в России политическое убежище, ему никто в США не угрожает», — отметил эксперт.

Политолог убежден, что в США Маску на деле никто не угрожает, а в случае давления со стороны американских властей основатель SpaceX может выбрать Канаду, гражданство которой имеет. С его капиталом он также способен выбрать для жизни другую страну.

Ранее сообщалось, что отец Илона Маска высказался об убежище для сына в России. Он не поверил появившейся в СМИ информации. Также на громкие новости отреагировали в МИД РФ.