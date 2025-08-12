Эксперт оценил шансы завершения СВО после встречи Путина и Трампа

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли приведет к прекращению специальной военной операции на Украине. Об этом Инфо24 заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам эксперта, существуют мощные силы в Европе, США и на Украине, заинтересованные в продолжении конфликта, которые будут пытаться сорвать любые договоренности между лидерами двух стран.

К тому же, Дандыкин напомнил, что Трамп ранее заявлял о намерении убедить Путина прекратить боевые действия, предложив схему территориального обмена. Однако российская сторона четко дала понять, что не пойдет на односторонние уступки без гарантий прекращения военных поставок Украине.

«Я сомневаюсь, что один раунд переговоров Путина и Трампа приведет к прекращению боевых действий на Украине и окончанию специальной военной операции. <...> Если они рассчитывают, что Москва остановит наступление российской армии, а США будут продолжать поставлять вооружение и технику киевскому режиму, то у них ничего не выйдет. Мы это уже проходили и не раз, поэтому не допустим такого сценария», — резюмировал Дандыкин.

Ситуацию осложняет категоричная позиция украинского руководства. Владимир Зеленский 9 августа подтвердил неприемлемость любых территориальных уступок, ссылаясь на конституционные положения.

Эксперт отмечает, что даже если переговоры пройдут успешно, мгновенного прекращения боевых действий ждать не стоит. Встреча на Аляске может стать первой в цепочке других.

Ранее Евросоюз призвали не портить переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.