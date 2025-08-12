Евросоюз попросили не портить переговоры Трампа и Путина

Британские чиновники настоятельно рекомендовали лидерам ЕС, включая Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца, воздержаться от публичных заявлений перед ключевыми переговорами между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске. По данным Telegraph, это сделано, чтобы не спровоцировать напряженность с США.

Накануне саммита лидеров США и России на Аляске британские дипломаты в неофициальном порядке попросили европейских политиков избегать резких высказываний. Как пишет Telegraph, Лондон опасается, что публичные требования ЕС могут осложнить переговорный процесс и вызвать недовольство Вашингтона.

Особое внимание уделялось Франции и Германии — их лидеров предупредили, что любые «красные линии» или условия способны обострить отношения с Трампом. В Британии считают, что публичная полемика лишь навредит возможным договоренностям.

Саммит на Аляске должен стать первой личной встречей Трампа и Путина после обострения отношений из-за Украины. Ожидается, что ключевыми темами станут безопасность в Европе и возможные пути деэскалации.

