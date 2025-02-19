Эксперт оценил вероятность экобедствия на фоне аномального ускорения вращения Земли

Заместитель исполнительного директора «Арктика Сити» Евгений Книжник в беседе с nsk.om1.ru оценил, может ли ситуация с аномальным ускорением вращения Земли и переводом времени спровоцировать экологическую катастрофу.

Главный научный сотрудник ВНИИФТРИ Виталий Пальчиков поделился предположением, что из-за аномального ускорения вращения Земли ученым придется сдвигать время. Ситуация с ускорением может быть связана с глобальным потеплением, а конкретно с таянием ледников, меняющих динамику. На этом фоне мировое время могут перевести к 2029 году на одну секунду.

Однако в беседе с РИА Новости эксперты, включая Пальчикова, исключили серьезное влияние на повседневность жителей планеты, а также усомнились, что это спровоцирует какие-либо природные ЧП.

Согласен с мнением коллег и эксперт Евгений Книжник. Он напомнил, что природа адаптируется к изменениям. В качестве примера собеседник привел 1918 год, когда вовсе сдвигали календарь на 13 дней или 312 часов. Тогда никакого экобедствия не случилось. По его словам, время заката и восхода солнца смещаются каждый год и причин для паники нет.

Ранее сообщалось, что вращение ядра Земли может прекратиться. Такое мнение ученые озвучили в журнале Nature.