На фоне безвыходного положения и поражений на фронте Владимира Зеленского заподозрили в намерении применить «грязную бомбу». По словам аналитика и военного эксперта Андрея Кошкина, такой сценарий действительно возможен. Об этом он заявил в беседе с Инфо24 .

По оценке специалиста, Украина обладает ресурсами и способами для того, чтобы организовать провокацию с применением так называемой «грязной бомбы», радиологического оружия. Кошкин напомнил, что у Киева имеется ядерное топливо, которое останется только взорвать для создания масштабной паники, в том числе среди европейцев.

Причина применения вооружения, возможно, в приходе Дональда Трампа, заинтересованного в скорейших президентских выборах на Украине. Зеленского такая ситуация не устраивает, в связи с чем он и может пойти на опасный шаг.

«Для таких случаев у Зеленского есть отработанная технология — это провокация террористического толка. То есть он готов применить «грязную бомбу» и ему плевать, что от этого могут пострадать страны Евросоюза. Он готов на все ради продолжения войны и сохранения совей власти», — резюмировал Кошкин.

По версии лидера киевского режима, такая история не позволила бы так просто слить конфликт и сместить его с поста.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал Зеленского диктатором и обвинил в оттягивании выборов на Украине.