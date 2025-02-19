Эксперт оценил вероятность провокации с «грязной бомбой» со стороны Зеленского
Эксперт Кошкин назвал вероятным применение Киевом «грязной бомбы»
Фото: [сайт президента Украины]
На фоне безвыходного положения и поражений на фронте Владимира Зеленского заподозрили в намерении применить «грязную бомбу». По словам аналитика и военного эксперта Андрея Кошкина, такой сценарий действительно возможен. Об этом он заявил в беседе с Инфо24.
По оценке специалиста, Украина обладает ресурсами и способами для того, чтобы организовать провокацию с применением так называемой «грязной бомбы», радиологического оружия. Кошкин напомнил, что у Киева имеется ядерное топливо, которое останется только взорвать для создания масштабной паники, в том числе среди европейцев.
Причина применения вооружения, возможно, в приходе Дональда Трампа, заинтересованного в скорейших президентских выборах на Украине. Зеленского такая ситуация не устраивает, в связи с чем он и может пойти на опасный шаг.
«Для таких случаев у Зеленского есть отработанная технология — это провокация террористического толка. То есть он готов применить «грязную бомбу» и ему плевать, что от этого могут пострадать страны Евросоюза. Он готов на все ради продолжения войны и сохранения совей власти», — резюмировал Кошкин.
По версии лидера киевского режима, такая история не позволила бы так просто слить конфликт и сместить его с поста.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал Зеленского диктатором и обвинил в оттягивании выборов на Украине.