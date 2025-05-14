Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Зеленского в Турции

Переговоры между Россией и Украиной, запланированные на 15 мая в Стамбуле, пройдут на уровне официальных делегаций, но главной интригой остается возможная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в эксклюзивном комментарии для Инфо24 заявил политолог Юрий Светов.

Президент России предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий, и Зеленский назвал это «хорошим знаком», заявив о готовности лично прибыть в Турцию. Однако, по мнению эксперта, украинский лидер намеренно раздувает тему возможной встречи с Путиным, превращая ее в политическое шоу.

«В 2022 году переговоры в Стамбуле вели помощники президентов, а не сами лидеры. Путин вряд ли поедет, но Зеленскому такая встреча крайне нужна — для него это способ привлечь внимание», — пояснил Светов.

По его предположению, российскую делегацию могут возглавить помощник президента Юрий Ушаков, спецпредставитель Кирилл Дмитриев и глава МИД Сергей Лавров. Со стороны США ожидается участие спецпосланника Стивена Уиткоффа.

Накануне Зеленский заявил о «недоверии» к Москве и раскритиковал США за «российские нарративы» в Вашингтоне. Он также пригласил Дональда Трампа посетить Украину, надеясь изменить позицию американской администрации.

Эксперты сходятся во мнении: переговоры в Стамбуле вряд ли приведут к прорыву, но могут стать первым шагом к возобновлению диалога.

Ранее Зеленский трижды публично повторил, что готов к прямым переговорам с Путиным.