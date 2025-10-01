Эксперт оценила риски на ЗАЭС, подвергающейся атакам ВСУ

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в комментарии для gazetametro.ru оценила ситуацию на запорожской станции, которая находится в опасной зоне из-за обстрелов ВСУ.

Запорожская атомная электростанция продолжает работать в аварийном режиме, полагаясь на резервные дизельные генераторы после повреждения последней внешней линии электропередачи. Инцидент произошел 23 сентября, когда высоковольтная линия Днепровская напряжением 750 кВ была выведена из строя.

По словам Яшиной, все системы станции функционируют штатно, а персонал полностью контролирует параметры безопасности. Все дизель-генераторы были оперативно запущены и работают в нормальном режиме.

Эксперт подчеркнула, что запасы топлива достаточны для поддержания автономной работы, а на ЗАЭС уже разработана схема оперативной доставки дополнительных объемов горючего. Радиационный фон на промплощадке и прилегающей территории остается в пределах нормы.

Яшина возложила ответственность за происшествие на Вооруженные силы Украины, опровергнув заявление Владимира Зеленского о причастности российских военных.

Ключевой проблемой остается невозможность восстановить внешнее энергоснабжение. Яшина пояснила, что ремонтно-восстановительные работы пока невозможны из-за продолжающихся обстрелов прилегающей территории со стороны ВСУ. Персонал станции, имеющий опыт работы в подобных условиях, регулярно отрабатывает действия на тренировках.

Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ заявили о реальной угрозе крупного ЧП на станции.