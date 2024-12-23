Совет улемов ДУМ отозвал скандальную фетву о многоженстве

Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ) принял решение аннулировать разрешение на заключение до четырёх религиозных браков для мусульман в стране. Об этом информирует РИА Новости.

19 декабря Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ дал разрешение мусульманам России на заключение до четырех религиозных браков при условии, что муж будет относиться ко всем своим женам справедливо и одинаково. Об этом сообщил зампред совета и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Произошедшее вызвало широкое недовольство и резонанс в российском обществе и политикуме.

В понедельник, 23 декабря, Генпрокуратура РФ вынесла ДУМ официальное представление с требованием устранить нарушения законодательства России.

«Совет улемов ДУМ РФ отзывает фетву, разрешающую религиозное многоженство», — сообщает агентство со ссылкой на председателя советов.

Ранее сообщалось, что муфтий Равиль Гайнутдин попытался выкрутиться из-за скандальной фетвы, разрешающей многоженство в РФ, словами, что это якобы защищает матерей и их детей.