Журналист Придыбайло поделился лайфхаком правильного использования ИИ
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Журналист Константин Придыбайло пояснил, как правильно пользоваться искусственным интеллектом. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что большая ошибка состоит в том, что люди применяют ИИ в качестве поисковика. Так, если человеку необходим, например, реферат, то нужно скачать много разных вариантов работ в Сети и попросить нейросеть проанализировать указанные документы и написать новый реферат.
Ранее экс-советник президента РФ Клименко перечислил способы борьбы с применяющими ИИ мошенниками.