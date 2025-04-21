Журналист Придыбайло поделился лайфхаком правильного использования ИИ

Он отметил, что большая ошибка состоит в том, что люди применяют ИИ в качестве поисковика. Так, если человеку необходим, например, реферат, то нужно скачать много разных вариантов работ в Сети и попросить нейросеть проанализировать указанные документы и написать новый реферат.

Ранее экс-советник президента РФ Клименко перечислил способы борьбы с применяющими ИИ мошенниками.