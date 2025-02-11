Эксперт Петрова пояснила суть цифрового детокса

Современные технологии значительно упростили жизнь россиян, тем не менее их влияние на психическое здоровье порой может быть негативным. Так, регулярное потребление новостей и активность в соцсетях может оказывать чрезмерную нагрузку на психику. Эксперт по управлению семейным капиталом Светлана Петрова пояснила, что такое детокс от новостей и соцсетей и на самом ли деле это помогает вернуть баланс в жизни. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, цифровым детоксом можно назвать тот день, когда человек отключается от всех технологий и дает своему организму и разуму заслуженный отдых. Это может оказать существенное влияние на психическое здоровье.

Эксперт добавила, что, отказавшись от использования гаджетов перед сном, человек также дает мозгу возможность отдохнуть и восстановиться, что, в свою очередь, позволяет улучшить качество сна. Кроме того, цифровой детокс позволяет разорвать этот порочный круг, давая человеку пространство для отдыха от указанных стрессоров. Также период отдыха от технологий дает возможность вернуть фокус и повысить продуктивность и в работе, и в творческих начинаниях.

По ее мнению, период отдыха от технологий способствует тому, чтобы стать более внимательным к себе и пребывать в настоящем моменте. Без постоянных уведомлений и отвлечений у человека появится возможность сосредоточиться на собственных мыслях и чувствах.

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