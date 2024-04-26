Эксперт Платицын предложил повысить стоимость алкогольных напитков во избежание его легкодоступности

Глава фонда «За трезвый Крым» Юрий Платицын предложил повысить стоимость алкогольных напитков, чтобы они не были легкодоступной и дешевле бутылки воды. Об этом сообщает « Крым 24 ».

По его словам, таким образом можно решить в определенной мере проблему алкоголизма в нашей стране.

Эксперт добавил, что также это снизит уровень распространения нелегальных спиртных напитков. Так, можно в качестве меры запретить на майские праздники продажу алкоголя, однако реакция населения известна всем. Поэтому выход в данной ситуации лишь один.

Ранее депутат Госдумы Константин Бахарев пояснил, что принятый на днях нижней палатой парламента закон об ужесточении требований к алкогольным напиткам окажет положительное влияние на борьбу с алкоголизмом у родителей, при этом одного законодательного урегулирования недостаточно.