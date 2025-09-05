Эксперт по биохакингу назвала неожиданную причину постоянной усталости

Многие люди испытывают хроническую усталость, резкие перепады настроения и проблемы с весом, даже не подозревая, что причина может скрываться в гормональном дисбалансе. Как объяснила RuNews24.ru эксперт по биохакингу Мария Молоствова, неочевидные симптомы часто маскируют серьезные внутренние проблемы, главными триггерами которых являются стресс, неправильное питание и плохой сон.

По словам специалиста, хроническое воспаление, вызванное фастфудом и стрессом, приводит к росту уровня кортизола — гормона стресса. Повышенный кортизол, в свою очередь, мешает организму бороться с воспалениями, создавая замкнутый круг. На проблемы могут указывать не приходящий в норму вес, а также постоянное чувство разбитости.

Эксперт отметила, что есть простые, но действенные шаги, которые помогут вернуть баланс. В первую очередь это касается питания: нужно отказаться от рафинированной и переработанной пищи в пользу свежих овощей, фруктов и цельных зерен. Важную роль играет и качественный сон, который помогает клеткам восстанавливаться и снижает воспаление.

Кроме того, эксперт рекомендует регулярную физическую активность и так называемое заземление — прогулки на свежем воздухе. Также стоит защищать глаза от синего света, особенно после заката, используя специальные очки. Это помогает вырабатывать мелатонин, улучшающий регенерацию и снижающий воспаление. Советуют также медитацию и достаточный питьевой режим.

