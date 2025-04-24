Эксперт по этикету Холгова пояснила, можно ли демонстрировать части тела после 50 лет

Многие знаменитости, которые когда-то примерили на себя образ роковых соблазнительниц, достигнув солидного возраста, не спешат отказываться от откровенных нарядов и глубоких декольте. Эксперт по этикету Альбина Холгова рассказала, насколько подобный стиль допустим в зрелом возрасте. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, в определенном возрасте демонстрировать ряд частей тела недопустимо. Так, дамам после 50 лет можно показывать зону декольте, оголять ноги, если у них хорошая фигура, нет лишнего веса, серьезных возрастных изменений.

Эксперт добавила, что подобные правила действуют для всех представительниц прекрасного пола, однако для знаменитостей существуют исключения, поскольку им разрешено по законам этикета оголяться и вести себя распущенно. Указанные правила действуют как в российском шоу-бизнесе, так и в зарубежном.

Ранее она заявила о необходимости использовать наушники для разговора по видеосвязи.