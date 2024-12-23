Эксперт по этикету Коломацкая дала рекомендации пережить шестидневку на работе

Началась последняя рабочая неделя в уходящем году, и у многих от усталости сдают нервы. Специалист по этикету Надежда Коломацкая дала рекомендации, как не сорваться на коллег. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, прежде всего следует помнить, что на работе мы оставляем личные заботы, хлопоты, проблемы, сложности и выступаем в роли профессионала. Таким образом, необходимы стрессоустойчивость, выдержка, сдержанность, тактичность, дипломатичность.

Эксперт добавила, что не стоит срываться на домашних из-за проблем на работе. Когда человек умеет переходить из одной роли в другую, намного легче не срываться на коллег и на близких.

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