Эксперт по инвестициям Кокорев перечислил методы защитить свои сбережения
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Многие люди до сих пор имеют привычку хранить сбережения наличными средствами «под подушкой», считая это наиболее безопасным способом управления своими финансами. Тем не менее в современном мире подобные практики устарели и могут привести к серьезным проблемам с финансами. Эксперт по инвестициям на фондовом рынке Дмитрий Кокорев пояснил, почему от такой привычки необходимо отказаться как можно скорее. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, хранить деньги «в тумбочке» неактуально, поскольку ежедневно они обесцениваются в связи с высоким ростом инфляции. Существуют иные способы, позволяющие хранить средства и защитить их от обесценивания, и один из самых надежных — это банковский вклад. Также на них можно приобрести облигации федерального займа.
Эксперт добавил, что можно применять любые иные финансовые инструменты для сохранности денежных средств, однако следует разбираться в механизме их работы. Так, если человек понимает принципы выбора ценных бумаг, криптовалют, контроля рисков и сохранения капитала, то он может инвестировать куда угодно, чтобы не только сохранить свои средства, а также и заработать на этом.
Ранее в Главном управлении региональной безопасности Московской области рассказали, что делать в случае потери банковской карты, чтобы защитить сбережения от мошенников.