Эксперт по переговорам дал рекомендации по отстаиванию своих прав в госучреждениях

Эксперт по переговорам Алексей Кобелюк дал ключевые рекомендации, как добиваться услуг в госучреждениях и частных компаниях при нерадивых сотрудниках. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, всегда стоит помнить, что вы клиент, а учреждение обязано работать за ваши налоги/плату. Знайте режим работы, свои цели и регулирующие законы до визита. Следует говорить на языке бюрократов — ссылаться на нормативы (имея статьи закона под рукой). Спокойствие, уверенность и отсутствие агрессии критичны. Кроме того, стоит фиксировать происходящее на камеру/диктофон (кроме медучреждений и секретных объектов) — это защита и доказательство.

Эксперт подчеркнул, что нет смысла бояться просить вышестоящее лицо или предупреждать о готовности обратиться в контролирующие органы (Роспотребнадзор, полицию) для защиты от админнарушений). Это этап досудебного урегулирования.

По его мнению, ключ к успеху — триада: во-первых, знание прав и законов — главная сила, во-вторых, спокойная настойчивость, то есть никаких угроз или агрессии, и, в-третьих, документирование и готовность к эскалации через предупреждение о жалобе в надзорные органы. Необходимо помнить, что сотрудники часто лишь исполняют приказы, и требовать конструктивного диалога.

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