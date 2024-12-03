Эксперт по рынку табака Королев подверг критике инициативу запрещения курения на ходу

В нижней палате парламента планируют запретить жителям РФ курить на ходу, считая, что данная мера защитит некурящих граждан от пассивного курения, улучшит экологическую обстановку, а также избавит городских жителей от разбросанных повсюду бычков от сигарет. По словам эксперта по рынку табака Максима Королева, попытка запретить курение на ходу является «пустозвонством» и «пиаром», потому как реализовать подобную норму будет практически невозможно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что подобные идеи делают из людей изгоев, каких-то недограждан, что выглядит несолидно, некрасиво и аморально, поскольку большая часть курящих сегодня – это мужчины старше 50 лет, которые начали курить еще в армии.

По мнению эксперта, такая инициатива маловероятно приведет к сильным переменам в поведении курильщиков, поскольку введение новых правил и ограничений для курильщиков не имеет отношения к динамике бросания курения среди населения. Так, статистику по этой вредной привычке в нашей стране не ведут с 2016 года, когда в последний раз были проведены исследования по методике ВОЗ.

Он рекомендовал выйти на проспект в Москве и подышать пять минут, чтоб понять ничтожную роль табака по сравнению с автомобильными выхлопами.

Ранее сообщалось, что в Госдуме требуют запретить курение на ходу из-за воздействия на рядом находящихся людей.