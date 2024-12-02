SHOT: в Госдуме требуют запретить курение на ходу из-за воздействия на рядом находящихся людей

В Государственной Думе предложили запретить курить на ходу, о чем также сообщил телеграм-канал SHOT.

Депутаты Госдумы РФ выступили с инициативой запретить курение на ходу, указывая на негативное воздействие табачного дыма и паров от электронных сигарет на окружающих.

По мнению депутата от партии «Новые люди» Амира Хамитова, существующих ограничений недостаточно, так как многие курильщики не задумываются о том, что их привычка заставляет некурящих людей вдыхать вредные вещества.

Хамитов отметил, что прохожие, оказавшиеся рядом с курильщиками, становятся жертвами пассивного курения, что уже давно признано вредным для здоровья. Он также подчеркнул, что дым ухудшает качество воздуха и способствует загрязнению окружающей среды. По его словам, введение запрета на курение во время прогулок может существенно повлиять на это.

Кроме того, депутаты считают, что подобный запрет поможет решить проблему с разбросанными окурками, которые загрязняют городские улицы. Инициаторы данной поправки уже направили запрос в Министерство здравоохранения по поводу возможности введения данного запрета.

Ранее в Кемеровской области ввели строгие правила курения табака и курительных смесей.