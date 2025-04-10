Эксперт по трудовому праву Буянова пояснила, почему не следует брать отпуск в мае

С целью продлить майские выходные, многие берут отпуск в этот месяц. Тем не менее с финансовой точки зрения это проигрышная стратегия, неминуемо ведущая к потере средств. Юрист Марина Буянова рассказала, почему невыгодно брать отпуск в мае. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, сумма отпускных формируется по специальной формуле, показывающей, что в мае уходить в отпуск невыгодно. Так, берется общая сумма заработка за последний год, делится на 12, а затем на среднее количество рабочих дней за год, то есть 29,3. Полученное число умножается на количество отпускных дней. Как известно, в мае рабочих дней получается на восемь меньше, чем в другом месяце, то и сумма отпускных окажется также меньше.

Эксперт подчеркнула, что выгоднее всего в этом году брать отпуск в апреле и октябре, поскольку в октябре суммарно получается 23 рабочих дня, а в апреле — 22 дня, соответственно, сумма отпускных будет выше.

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