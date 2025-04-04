Названы самые дешевые авиабилеты на майские праздники

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Авиасейлс», в России на майские праздники сохраняется спрос на внутренние полеты, а самый дешевый билет стоит от четырех тысяч рублей.

Россияне на 15% активнее чем в прошлом году скупают билеты на майские праздники. Специалисты также выяснили, что 58% по-прежнему выбирают внутренний туризм.

Сервис проанализировал бронирования с 1 по 11 мая. Оказалось, что туда и обратно намерены лететь по таким направлениям, как Москва — Ярославль, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Архангельск и Мурманск. При этом первый маршрут оказался самым дешевым: цены стартуют от четырех тысяч рублей.

Выбирают россияне и зарубежные направления. Это Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Армения, Турция, ОАЭ, Вьетнам и Египет. Дешевле всего улететь из Москвы в Минск: уйдет не более девяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на Бали ввели нормы поведения для иностранных гостей.