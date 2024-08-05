Эксперт Сапронова рассказала о преимуществах осеннего отпуска

Основатель турагентства «99евро» в беседе с RuNews24.ru назвала три причины, почему нужно запланировать отдых на осенние месяцы.

Если летом не удалось провести время так, как хотелось, то в этом нет ничего страшного, как уверяет эксперт по туризму Татьяна Сапронова. По ее словам, есть три причины, которые докажут, что отпуск осенью может понравиться вам еще больше.

Среди них – это возможность заранее забронировать билеты и номера в отелях, а также спланировать план путешествия. Благодаря этому впечатления от него останутся самые яркие. Второе – это отсутствие акклиматизации и большого скопления отдыхающих. Многие осенью возвращаются на работу или учебу, из-за чего пляжи пустеют. Третье – огромный выбор стран и направлений. Так, к примеру, ненавистников знойной жары порадует «бархатный сезон» в Египте и Эмиратах.

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