Эксперт по туризму Мельник пояснил последствия возможной отмены системы «все включено» в Турции

Систему услуг для туристов «все включено» предложили отменить в турецких отелях на фоне возникновения новых проблем. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, как может в таком случае измениться система отдыха в этой стране. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, Турция живет за счет системы «все включено», в связи с чем ее отмена невозможна. В противном случае наши туристы перестанут ездить туда на отдых и переориентируется на Египет.

Эксперт добавил, что на данный момент тур в Турцию на двоих на неделю обойдется в 80 тыс. рублей. В данную сумму входят перелет, проживание, трансфер, медстраховка и самое главное — питание по системе «все включено». Для сравнения, подобный отдых в Краснодарском крае обойдется в сумму свыше 200 тыс. рублей.

По его мнению, заявления Турции об отмене системы «все включено» звучали не раз в течение нескольких лет, и это связано с тем, что ключевой проблемой отелей является трата колоссального объема денежных средств на еду, потому что отдыхающие набирают сразу много еды, однако съедают только часть, поэтому остальную пищу приходится утилизировать. Таким образом, необходимо ввести альтернативный вариант: дать туристам самим выбирать - варианты без питания и по системе «все включено».

Ранее в Российском союзе туриндустрии также оценили вероятность отмены системы all inclusive в Турции.