Иностранцев могут заставить сдавать биометрию при въезде в Россию

В Государственную думу Российской Федерации внесли предложение обязать иностранных граждан сдавать биометрические данные при въезде в страну. С такой инициативой выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером Сергеем Мироновым. Об этом в четверг, 15 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на думскую базу данных.

«Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий девяносто календарных дней, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию при пересечении государственной границы Российской Федерации», — говорится в публикации Думы.

В рамках нового закона также изменятся условия устройства мигрантов на работу, поскольку депутаты предлагают заставить их сдавать биометрию сразу при въезде в страну, а не в миграционной службе.

Ранее сообщалось о том, что в Рязанской области могут ввести ограничения на трудовую деятельность мигрантов в определенных отраслях. На сегодняшний день в регионе уже установлена допустимая доля работников-иностранцев, сейчас их около 12 тысяч — 2% от всех занятых жителей области.