Эксперт пояснила необходимость психологических реабилитационных центров для участников СВО в Крыму

Длительные командировки участников спецоперации в зону боевых действий часто ведут к дистанцированию от семьи и требуют психологической коррекции. Для решения этой проблемы в Крыму предлагают создать спеццентры психологической поддержки. Как сообщает «Крым 24» со ссылкой на члена общественного совета при Министерстве образования Республики Крым Алену Лабунец, такие центры нужны не только для пост-служебной реабилитации, но и для проведения краткосрочных отпусков военнослужащих вместе с семьями. Об этом сообщает «Крым 24».

По ее словам, идея включает программы в санаторных условиях, где психологи будут помогать восстанавливать семейные связи через совместные занятия.

По мнению эксперта, реализация инициативы позволит минимизировать разрыв между военнослужащими и их близкими, укрепит семейные отношения во время службы и снизит риски посттравматических состояний после возвращения.

По ее мнению, указанный проект направлен на комплексную поддержку бойцов и их семей – от сохранения психологического здоровья до практической помощи в реинтеграции после выполнения боевых задач.

Ранее сообщалось, что в Крыму могут уменьшить ставки по ипотеке для участников спецоперации.