В Крыму могут уменьшить ставки по ипотеке для участников спецоперации

Крымские участники спецоперации, получившие земельные участки под строительство жилья, столкнулись с высокой стоимостью возведения домов. Об этом сообщает «Крым 24».

Для решения этой проблемы в Крыму активно обсуждается инициатива по снижению ипотечных ставок специально для этой категории застройщиков. По словам Ларисы Бобриковой — заместителя руководителя Крымского комитета семей воинов Отечества, ведут переговоры с банками. Цель — добиться льготных условий кредитования именно под застройку выделенных участков. Бобрикова подчеркивает, что получение земли было первоочередной задачей, а теперь ключевой становится доступное строительство.

Она подчеркнула, что успешные переговоры и введение льготных ставок позволят бойцам СВО и их семьям реально приступить к строительству собственного жилья на предоставленных наделах, снизив их финансовую нагрузку.

По мнению эксперта, инициатива направлена на практическую поддержку участников спецоперации в Крыму, помогая им реализовать свое право на жилье через облегчение доступа к строительному финансированию.

Ранее сообщалось, что в России может появиться льготная ипотека для медработников, ученых и педагогов.