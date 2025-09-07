Эксперт Пожарская объяснила, как выявить номер злоумышленника

Многие люди не осведомлены о тонкостях и особенностях международных звонков. Эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская в беседе с ТАСС подчеркнула , что звонок с номера, не начинающегося с «+7», может быть мошенническим и представлять угрозу.

Для определения страны, откуда поступают звонки, рекомендуется воспользоваться справочными сервисами или поисковыми системами.

«Кто-то даже не обращает внимание на международный код после префикса "+", прежде чем ответить на входящий звонок. Однако, если у вас нет знакомых за рубежом, любой вызов с номера, начинающегося не с "+7", опасен», — сказала эксперт.

Пожарская подчеркнула, что граждане часто продолжают разговор, когда им звонят с неизвестного номера и представляются сотрудниками правоохранительных органов, социальных служб, банков, страховых компаний или службы поддержки портала госуслуг. Это делает их жертвами мошенников.

«Они забывают, что любая коммуникация с гражданами или клиентами осуществляется только с официальных номеров. Эти телефоны, как правило, многоканальные, и для соединения с конкретным сотрудником или специалистом нужно знать дополнительно короткий номер, который набирают после перевода телефона в тоновый набор вводом специального символа», — объяснила собеседница агентства.

Пожарская уточнила, что основной номер телефона всегда доступен на официальных сайтах компаний в разделе «контакты». Также существуют короткие сервисные номера, состоящие из трех-пяти цифр, без префиксов и дополнительных кодов.

Ранее МВД обновило психологический портрет жертв мошенников.