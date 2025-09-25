Эксперт предложил увеличить выплату многодетным семьям на ипотеку до 1 млн рублей

Выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего и последующих детей необходимо увеличить с 450 тыс. до 1 млн рублей в регионах с низкой рождаемостью. С таким предложением выступил председатель комиссии ОП РФ по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко в интервью ТАСС .

Он напомнил, что сейчас федеральная выплата составляет 450 тыс. рублей, а в восьми регионах Дальнего Востока сумма уже повышена до 1 млн рублей. По его мнению, этот инструмент пока недооценен, и важно закрепить на федеральном уровне возможность повышенной выплаты в регионах, где рождаемость ниже среднего уровня, отметил эксперт.

Он также считает, что увеличение суммы поможет стимулировать рождение третьего ребенка и выше, а поддержка многодетных семей в целом положительно скажется и на решении о рождении первых и вторых детей.

Рыбальченко также обратил внимание на проект бюджета на 2025–2028 годы, в котором так называемый «семейный детский бюджет» вырастет до 10 трлн рублей за три года. Это кратное увеличение по сравнению с 2019 годом. Важно решать задачи системно, поскольку число граждан старшего возраста растет, а социальная инфраструктура должна развиваться качественно, подчеркнул он.

Средства бюджета будут направлены на модернизацию больниц и поликлиник, обеспечение лекарствами, строительство школ и детсадов. Необходимо укреплять всю социальную систему и расширять спектр услуг для семей. Принцип семейноцентричности должен оставаться основой государственной политики, резюмировал эксперт.

Ранее в Подмосковье компенсацию расходов за отдых выплатили примерно на 4 тыс. детей из приемных семей.